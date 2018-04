Buurtbewoner hoorde vannacht zeker tien schoten: 51-jarige Eindhovenaar doodgeschoten

EINDHOVEN - Een bewoner van Den Bult in Eindhoven heeft vannacht een stuk of tien schoten gehoord. Dat heeft zij tegen Omroep Brabant gezegd.

Vanmorgen werd op Den Bult een dode man gevonden in een oudere Mercedes. Het slachtoffer is een 51-jarige Eindhovenaar, maar de politie geeft de naam niet vrij. Volgens een woordvoerder is hij doodgeschoten. De meeste buurtbewoners merkten pas wat van het misdrijf toen er een traumahelikopter in de buurt landde.

Volgens bewoners is het een rustige wijk. Zij zagen vanmorgen de politie binnengaan in het huis waar de auto met het lichaam voor stond. De politie kan nog niet zeggen of het slachtoffer ook op dat adres woonde.

Een bewoonster van Den Bult meldde vanmorgen dat er op een bepaald moment een jongen de straat in is gerend onder het uitroepen van: "Mijn vader . . . mijn vader . . . .". .





