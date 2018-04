Geen leraren, maar papa's en mama's voor de klas

MIERLO - De Brabantse leerkrachten in het basisonderwijs staken vrijdag voor meer salaris en minder werkdruk. Eenbes Basisonderwijs in Geldrop trapte donderdag al af met een ludieke actie. Ouders en stagiaires staan voor de klas, zodat de leraren hun to do-list bij kunnen werken.

En dus stond vandaag bij de kleuters niet juffrouw Marleen maar papa Maarten voor de klas. Gelukkig werd hij wel bijgestaan door een van de stagiaires en kon de groep opgedeeld worden. "Kunnen ze niet naar buiten toe?", grapt meester Maarten. Dat het best een flinke klus is de kleuters bij de les te houden ontdekt hij meteen: "Oh, je zou dit maar de hele dag moeten doen, en ik sta er pas een half uur. Dat kwam wel even in me op."

Tekst gaat door onder tweet



Persoonlijke begeleiding

Juffrouw Marleen is blij eindelijk eens tijd te hebben voor de persoonlijke begeleiding van de kinderen. Vandaag nam ze de tijd voor gesprekjes met de kleuters die net ingestroomd zijn. "In de groep zie je wel een beetje wie er wel of niet goed meekomen maar echte persoonlijke aandacht is onmogelijk. Ik vind het ook heel fijn eens te horen of de kinderen het naar hun zin hebben in de klas", aldus de juf.



Het schoolbestuur sluit zich daar helemaal bij aan. Rekenen en taal kun je toetsen, maar vaardigheden als nieuwsgierigheid niet. Met minder werkdruk krijgen de leraren ook meer tijd de uniek talenten van kinderen te ontdekken. De leerkrachten kregen dan ook een opdracht van bestuurder Wim Klaassen: "Ik heb hen verteld op zoek te gaan naar de nieuwe Max. Een jongetje dat misschien niet heel goed in de les was, maar wel heel goed kon racen. Zijn juf zag dat talent en gaf hem de ruimte zich te ontwikkelen. Iemand waar nu heel Nederland trots op is. Ik hoop dat onze juffen en meesters ook de verborgen talenten van onze kinderen opmerken."