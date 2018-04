Bredase vader en zoon opgepakt voor verstopte wietkwekerij in kapperszaak

BREDA - De politie heeft woensdag een wietkwekerij ontdekt in een kapperszaak in de Olmstraat in Breda. Twee mannen, vader en zoon, werden opgepakt voor de kwekerij met bijna vierhonderd plantjes. De planten werden ontdekt in verborgen ruimtes.

Toen agenten de zaak binnenkwamen troffen ze de 48-jarige vader aan. Zijn zoon van 21 lag te slapen in een ruimte achter de winkel. Daar ontdekten de agenten een verborgen ingang naar de wietplantage.

Verstopt achter spiegeldeur

Achter een spiegeldeur zaten twee deuren die toegang gaven tot de kwekerij. Er stond een watervat, een aantal transformatoren en twee hokken waarin de wietplanten stonden.

De politie kwam de kwekerij op het spoor na een anonieme tip. De tipgever rook regelmatig een wietlucht in de buurt van de kapperszaak. De rol van de twee mannen bij de plantage wordt onderzocht.