Naar een museum? In Brabant hoef je minder te betalen dan gemiddeld in Nederland

EINDHOVEN - Museumliefhebbers kunnen in Brabant hun hart ophalen. Volwassenen hoeven voor een entreeticket bijna een euro minder te betalen dan gemiddeld in Nederland. Het gemiddelde in Brabant is 7,34 euro terwijl dat in Nederland op 8,30 euro ligt.

Het duurste museum is het Oorlogsmuseum in Overloon waar volwassen bezoekers 15 euro aan entree moeten betalen. Het goedkoopste is het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers in Sint Oedenrode waarin de hoofddeksels van Brabantse vrouwen uit het verleden centraal staan. De entree daar bedraagt 2 euro. Dat blijkt uit cijfers van Imbull, het bedrijf achter de website kortingcode.nl.

Nationale Museumweek

Tot zondag is het Nationale Museumweek waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd. Zo keerde een enorme gouden replica van ‘De Ploeger’ is speciaal voor deze week terug naar Helmond. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch roept kinderen op een vlog te maken tijdens hun bezoek om zo mogelijk een vlogworkshop voor hun klas te winnen.

De prijzen zijn in Brabant dus niet zo hoog, maar toch is de provincie niet de goedkoopste. In Friesland hoeven bezoekers slechts 6,37 euro gemiddeld neer te leggen. In Noord-Holland moeten bezoekers iets dieper in de buidel tasten. Daar kost een museum gemiddeld 10,28 euro. Daar ligt ook het duurste museum van het land: de Hermitage in Amsterdam, met 29,95 euro.