Gaslek in woonwijk in Drunen, moeder en baby van 6 maanden naar het ziekenhuis

In een woning in de Valeriusstraat in Drunen is gas vrijgekomen

DRUNEN - In de Valeriusstraat in Drunen is gas vrijgekomen in een woning. In het huis was een baby van 6 maanden en diens moeder en opa en oma. Moeder en baby zijn meegenomen met de ambulance. Opa en oma zijn ter plekke nagekeken in een andere ambulance.

Hoe het gas is vrijgekomen is niet duidelijk. In het huis zijn alle ramen en deuren opengezet om te luchten, daarna is de brandweer vertrokken. De mensen die in de woning aanwezig waren, werden eerst nagekeken in de ambulance, waarna de maxi-cosy uit de woning werd gehaald en de moeder en baby werden meegenomen.