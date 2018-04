15 arbeidsmigranten in 1 huis: buurtbewoners vrezen overlast en beginnen petitie

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk heeft het goedgekeurd dat vijftien volwassen arbeidsmigranten in een eengezinswoning aan Het Fort in Waalwijk komen te wonen. Een week later bedacht de gemeente dat zoveel arbeidsmigranten in een huis toch onwenselijk is, maar toen had de verhuurder zijn vergunning al. De buurtbewoners zijn daar niet blij mee en begonnen een petitie.

In amper vier dagen tijd is die petitie al ruim driehonderd keer ondertekend.

Overlast van drank en drugs

De bewoners zijn onder meer bang voor parkeeroverlast, veel verloop in huurders en het gebruik drank en drugs. Ook vrezen ze dat dat de arbeidsmigranten op straat gaan rondhangen omdat er geen vertier voor ze is. Het zijn een paar dingen van de lange lijst bezwaren die de buurtbewoners hebben opgesteld. Bovendien vinden ze het ook nog onmenselijk om zoveel mensen bij elkaar in één huis te laten wonen.

De gemeente lijkt het nu met ze eens te zijn. Eind maart kreeg de eigenaar van het pand zijn vergunning voor de huisvesting van vijftien buitenlandse arbeidskrachten. Een week later wijzigde de gemeente haar beleid omdat ze achteraf ook vindt dat het onwenselijk is om zoveel arbeidsmigranten in een huis in een woonwijk te huisvesten.