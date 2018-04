Glipt Oss de SP uit de vingers?

OSS - De twee politieke tegenstrevers in Oss, de VDG en de SP, gaan niet samen regeren. De SP was de winnaar van de verkiezingen maar kan het niet met VDG eens worden over een coalitie. Dat heeft formateur Bob Ruers laten weten. Hij gaat wel verder om te bekijken of andere combinaties mogelijk zijn.

De SP boekte in Brabant wisselend succes. In Oss, de bakermat van de partij en de SP-familie Marijnissen namen de socialisten de macht weer over nadat ze die vier jaar geleden kwijtraakten aan de lokale partij VDG. Beide partijen voerden vervolgens gesprekken, maar dat leidde nergens toe.

VDG wil met VVD en CDA

De SP zal nu als grootste partij moeten proberen samen met anderen een coalitie te vormen. CDA en VVD hebben al eerder gezegd dat samenwerking met de SP niet hun voorkeur heeft. De VDG heeft eerder ook al laten weten dat de partij liever met CDA en VVD verder gaat. Als het de socialisten niet lukt een meerderheid bij elkaar te krijgen zou het zo kunnen zijn dat de SP de eer aan de VDG moet laten om samen met CDA en VVD een coalitie te vormen.

Als de SP in Oss buiten de boot valt dan gaat de partij in Brabant veel terrein verliezen. Ook in Eindhoven en Breda doet de SP niet meer mee. In Helmond daarentegen zit de partij wel aan de onderhandelingstafel.

De grootsten staan aan de kant

Afhaken van de SP in Oss betekent dat weer een winnaar van de verkiezingen met lege handen aan de kant staat. In Tilburg komt grote winnaar LST van Hans Smolders niet in het college. De belangrijkste winnaar van de verkiezingen in Den Bosch, de Bossche Groenen, doet in de vervolggesprekken ook niet meer mee. Hoewel de partij van één naar drie zetels ging vond de gevestigde orde in Den Bosch dat deze partij te weinig bestuurlijke ervaring heeft.