Fout etiket op gebraden gehakt van Jumbo, mensen met mosterdallergie moeten oppassen

VEGHEL - Er is een fout gemaakt op de verpakking van het gebraden gehakt van Jumbo. Op de achterkant zit het etiket van leverkaas, en daar zit in tegenstelling tot in het gehakt, geen mosterd in. Mensen met een mosterdallergie kunnen klachten krijgen. Jumbo haalt het gehakt direct uit de schappen.

Het product zelf is prima te eten. Mensen die geen last hebben van een mosterdallergie hebben dan ook niets te vrezen. Klanten die de vleeswaren gekocht hebben, mogen ze terugbrengen naar de winkel en dan krijgen ze hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig.

Het gaat om het volgende product:

Jumbo gebraden gehakt (vleeswaren)

EAN code: 8718375463437

En dan alleen het gehakt met de houdbaarheidsdatum van 26-04-2018.