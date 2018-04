Wim woonde 33 jaar samen met Cor in één huis, na haar dood kreeg hij acht dagen om te vertrekken

BREDA - Al 36 jaar woont Wim van der Rijk in hetzelfde huis op de Achterom in Breda. Maar na het overlijden van zijn levenspartner Cor wil woningstichting AlleeWonen dat hij vertrekt. Wim en Cor waren gescheiden maar woonden nog steeds samen. Onder het huurcontract stond alleen haar naam. Wim kreeg acht dagen om te vertrekken.

Sinds het overlijden van Cor zijn hij en zijn familie bezig met een juridische strijd tegen de woningstichting.

Cor overleed drieënhalf jaar geleden. Dochter Angela leefde na haar dood in een roes. Toen lag er ineens een brief in de bus van de woningstichting, gericht aan haar moeder. "Ik dacht: hoe kan dat nou?", zegt Angela. "Dus stuurde ik de overlijdensakte op en na twee weken kreeg mijn vader een brief. Dat hij binnen acht dagen de woning moest verlaten."

Eerste bewoners

Wims naam stond niet in het huurcontract. "Ik heb er nooit bij stil gestaan", vertelt hij. "Ik heb ook nooit gezien dat ze alleen met haar meisjesnaam heeft getekend. Ik betaalde de huur. Ik heb altijd hier ingeschreven gestaan bij de gemeente. Alles kwam op mijn naam op dit adres binnen."

"Mijn ouders waren de eerste bewoners", zegt Angela. "De stoepen moesten nog aangelegd worden. De wegen waren er nog niet."





Probleem is dat Angela's ouders op dat moment niet getrouwd waren. Voordat ze op de Achterom gingen wonen, hadden ze een caféop de Haagdijk. Dat ging mis. Ze hadden heel veel ruzie en ze gingen scheiden. "Maar ze konden niet met én niet zonder elkaar", vertelt Angela. Dus bleven ze na hun scheiding toch bij elkaar.

Bordeel

Het café stopte en in het pand kwam een bordeel. "Mijn moeder woonde erboven en schaamde zich om met ons langs de poort te gaan. Met urgentie heeft ze toen dit huis gekregen. Vanaf dag één heeft mijn moeder hier met mijn vader gewoond."

Drieënhalf jaar juridisch getouwtrek heeft een flink dossier opgeleverd. Wim bladert er met dochter Angela doorheen. Veel juridische correspondentie natuurlijk. Maar ook volop stukken die moeten aantonen dat vader en moeder ook na de scheiding bij elkaar woonden. Brieven van buren: "Voor zover ik weet woont de heer Van der Rijk met mevrouw Van der Rijk al meer dan dertig jaar op de Achterom', schrijft een buur van een paar huizen verderop.

De hele affaire gaat Angela niet in de koude kleren zitten. "Het is klote, vermoeiend ook", zegt ze met tranen in de ogen. "Dit is ons ouderlijk huis. Ik weet niet beter. Dit is ons stekkie."

Vervangende woonruimte

AlleeWonen zegt in een reactie dat ze vervangende woonruimte hebben aangeboden. Omdat de juridische procedure nog loopt, wil de woningstichting verder niet reageren. In augustus komt de zaak voor de rechter.