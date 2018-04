Streep door boete voor Eritrese actievoerders

VELDHOVEN - De 24 Eritreeërs die vorig jaar in Veldhoven werden aangehouden bij een omstreden conferentie van de jongerenbeweging van het dictatoriale regime in Eritrea hoeven geen boete van 370 euro te betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag besloten. Volgens de rechtbank was er geen officieel besluit heeft genomen om de protestmanifestatie te beëindigen waardoor een boete niet meer op zijn plaats is.

In totaal werden bij de bijeenkomst 128 actievoerders bij de ingang van conferentiecentrum Koningshof gearresteerd. Hun protest tegen de bijeenkomst dreigde volgens de politie te escaleren toen vijf conferentiegangers werden belaagd. Hoewel de politie de actievoerders het bevel gaf om te vertrekken, bleven de actievoerders. Daarop werden ze allemaal aangehouden. Door de onrust werd de conferentie zelf werd op het laatste moment afgeblazen.

Vrijgelaten

De opgepakte Eritreeërs werden een dag later weer vrijgelaten. Van veruit de meesten kon niet worden vastgesteld of ze geweld hebben gebruikt. Zij werden niet vervolgd. Maar voor 24 andere actievoerders lag dat anders. De officier van justitie eiste aanvankelijk een boete van 370 euro tegen de verdachten.

Hij trok die eis uiteindelijk zelf in omdat uit een verhoor van twee agenten bleek dat de toenmalige burgemeester Jack Mikkers nooit het bevel had gegeven om de demonstratie te beëindigen. De rechter gaat daar nu in mee.

Emoties

De emoties rondom de bijeenkomst van de jongerenbeweging liepen in april vorig jaar hoog op. De relschoppers waren vooral boos omdat een vertrouweling van de Eritrese president het congres zou bijwonen. Het was de bedoeling dat hij landgenoten zou toespreken die hun vaderland hebben verlaten. Veel gevluchte Eritreeërs zijn bang voor deze 'lange arm van Eritrea'.

Tegen het besluit van Mikkers om op het allerlaatste moment een streep te trekken door de bijeenkomst, werden meer dan honderdvijftig bezwaren ingediend bij de gemeente. De bezwarencommissie gaf hen in september gelijk. Daarop stapten de bezwaarmakers naar de rechter. Die uitspraak wordt over enkele weken verwacht.