PSV-watchers Omroep Brabant blikken vooruit op kampioenswedstrijd PSV [VIDEO]

EINDHOVEN - Wint PSV aankomende zondag van Ajax, dan is de ploeg van trainer Phillip Cocu kampioen van Nederland. PSV-watcher Paul Post vindt dat bij een eventueel kampioenschap, de PSV-trainer de credits moet krijgen. "Hij heeft zich ondanks een slechte seizoensstart niet gek laten maken." Bekijk hieronder de Omroep Brabant-voorbeschouwing waarin PSV-watchers Twan Spierts en Paul Post vooruitblikken op PSV-Ajax.





Zondag

PSV kan zondagmiddag in het eigen Philips Stadion kampioen van Nederland worden. Dat zou voor de 24ste keer in de clubhistorie zijn. Op alle kanalen van Omroep Brabant houden we je die dag voorafgaand, tijdens en na het duel op de hoogte van alles rondom de kampioenswedstrijd.