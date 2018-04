Vrouw (43) overleed na alternatieve kankerbehandeling, Klaus Ross aangeklaagd voor dood door schuld

WIJK EN AALBURG - Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft alternatief genezer Klaus Ross officieel aangeklaagd voor dood door schuld van drie patiënten. Hij zou de ernstige zieke patiënten een overdosis experimentele glucoseblokkers hebben toegediend. Een van hen was een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg.

De andere slachtoffers waren een man uit Apeldoorn en een vrouw uit België.

Alternatieve kankerbehandeling

De 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg bezocht het Klaus Ross Center in Brüggen, net over de grens bij Roermond. Ze had borstkanker en kreeg in de kliniek een alternatieve kankerbehandeling. Tijdens die behandeling stierf ze onder onopgehelderde omstandigheden. Net voor haar overlijden klaagde ze over hoofdpijn en maakte ze een verwarde indruk.

De vrouwen werden behandeld met het overigens legale middel 3-bromopyruvat. Volgens de Duitse justitie heeft Ross de patiënten echter een overdosis van het middel toegediend, als gevolg waarvan ze overleden.

Weegschaal kapot

Dat kwam onder meer doordat de weegschaal waarmee hij de dosering bepaalde, niet deugde. Ook controleerde Ross niet of de op het lichaamsgewicht van de patiënten afgewogen dosis wel klopte. De kliniek van Ross behandelde veel mensen die waren opgegeven door reguliere artsen. Na de dood van de drie vrouwen werd zijn praktijk in Brüggen gesloten.

Eerder meldde het Duitse Openbaar Ministerie geen kans te zien voor een vervolging voor moord. Ook was het toen nog hoogst onzeker óf er wel een proces zou komen. Het bleek niet makkelijk om aan te tonen dat de behandeling van Ross de doodsoorzaak is geweest. Dat proces komt er nu toch.