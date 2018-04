Tijdens optreden van Sander Kwarten werd zijn vader neergestoken, daders krijgen ruim 3 jaar cel

BREDA - De rechtbank in Breda heeft een 49-jarige man uit Mariahout en een 42-jarige vrouw uit Mariahout tot drie jaar en zeven maanden cel veroordeeld voor poging tot doodslag op de vader van de Bredase volkszanger Sander Kwarten. In oktober 2014 werd het slachtoffer zes keer met een mes gestoken.

Dat gebeurde bij een optreden van zijn zoon in café 't Trefpunt in Rucphen.

Psychische schade

Sander Kwarten stond op het podium te zingen toen de verdachten ruzie kregen met zijn vader. Hij kreeg zelf niks mee van de steekpartij. Zijn vader werd zwaargewond met een traumahelikopter afgevoerd.

Tijdens de rechtszaak bleek dat het 48-jarige slachtoffer psychisch veel last heeft van de steekpartij. Hij is nog steeds angstig als hij over straat loopt.

Strafvermindering

De rechter legde een lagere straf op dan justitie eiste. De rechter wilde vier jaar cel opleggen omdat dat in vergelijkbare zaken gebeurde in het verleden. Daar is vijf maanden vanaf gehaald omdat de rechtszaak te lang geduurd heeft. De zaak nam ruim een jaar langer in beslag dan de redelijke termijn die ons rechtsstelsel voorschrijft.

De rechter benadrukte wel dat poging tot doodslag in Nederland wordt beschouwd als een van de ernstigste misdrijven. Bovendien vond de steekpartij plaats in een vol café. Voor ooggetuigen een zeer schokkende ervaring, aldus de rechter.