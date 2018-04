Vrouw (22) aangerand in Eindhoven, verdachte aangehouden maar politie zoekt nog getuige

EINDHOVEN - Een vrouw van 22 is woensdagavond op het Menthellapad in haar woonplaats Eindhoven aangerand. Ongeveer een uur later wist de politie al een verdachte op te pakken. Het gaat om een stadgenoot van 47. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed en is opgevangen.

Ondanks de aanhouding van de verdachte is de politie nog op zoek naar extra informatie. Ze wil vooral contact met een vrouw, die de aanranding heeft zien gebeuren, zo blijkt uit het onderzoek.

Goed signalement

Deze getuige was met een klein hondje aan het wandelen over het Menthellapad toen de vrouw werd misbruikt. Dit gebeurde tussen kwart voor zeven en zeven uur. De verdachte kon overigens zo snel ingerekend worden, omdat van hem een goed signalement was doorgegeven. Hij werd vlakbij op de Leenderweg in de kraag gevat. De Eindhovenaar zit vast, hij wordt verhoord.

De vrouw naar wie de politie op zoek is, is klein, tussen de vijftig en zestig jaar oud en ze heeft blond haar. Het hondje was bruin/zwart van kleur.