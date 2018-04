Ook de bakker, de snackbar en de kroeg zijn helemaal klaar voor PSV-Ajax: 'Ik verwacht topdrukte'

EINDHOVEN - Niet alleen de spelers en supporters van PSV leven toe naar dé wedstrijd van komende zondag, ook de winkeliers en horeca zijn helemaal klaar voor PSV-Ajax. Speciale PSV-taarten, extra bier op voorraad en natuurlijk wordt er getapt in een PSV-schort: "We zijn er helemaal klaar voor."

Bij snackbar De Willem vlakbij het PSV-stadion verwachten ze absolute topdrukte tijdens PSV-Ajax. Normaal is het al 'the place to be' om voor of na de wedstrijd een patatje te eten, maar vanwege het gunstige tijdstip van de wedstrijd (16.45 uur) verwacht eigenaar Chris Rooijakkers dat het zondagavond helemaal volloopt. "Er komen sowieso 35.000 duizend man naar het stadion. Die kan ik natuurlijk niet allemaal kwijt in mijn snackbar, maar de meeste bezoekers hopen we aan een frietje te kunnen helpen.









Niet aanwezig in stadion

Rooijakkers heeft zelf ook een seizoenskaart van PSV en is bij bijna alle thuiswedstrijden aanwezig. Maar de wedstrijd tegen Ajax kan hij niet bijwonen. "Wedstrijden die om 16.45 uur kan ik niet bijwonen. Nu gaan mijn dochter en een goede vriend naar het stadion."

Naast snackbar is De Willem ook een klein PSV-museum. Naast het kampioensshirt met handtekeningen van spelers en trainers uit het jaar 2000 en een gesigneerde gitaar van PSV-fan Guus Meeuwis hangt er ook een moedermal van de gedenksteen van 100 jaar PSV. Een moedermal dient als basis waarop de gedenksteen gemaakt is. "Dit is echt een topstuk van de club. Ik ben er erg trots op. Hoe ik eraan kom? Ik ken de voorzitter van de stichting die ervoor gezorgd heeft dat de gedenksteen er gekomen is."

4000 liter

Ook de horeca is klaar voor de wedstrijd van zondag. Horecaondernemer Perry Kusters heeft in zijn kelder 4000 liter bier ingeslagen. "Ik denk niet dat dit allemaal op gaat, maar hier kunnen wel een paar biertjes van gedronken worden." Kusters, die ook voorzitter is van de horecavereniging van de Markt in Eindhoven, verwacht grote drukte bij de kampioenswedstrijd. "Er komen zo'n 120.000 duizend bezoekers naar de binnenstad. Dan kun je wel spreken van grote drukte. "

Helemaal klaar voor

Bij een eventueel kampioensfeestje komende zondag en de daarop volgende huldiging komt veel kijken. "Vlaggen ophangen, zorgen dat je voldoende plastic bekers hebt, genoeg bier in huis halen. Er komt wel wat bij kijken",zegt Thijs Berkhouwer van Cafe Centraal. Bij zo'n grote wedstrijd vind ik ook dat je als café iets moet uitstralen. "Wij halen dus alles uit de kast."