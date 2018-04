Ontroerend mooi: Francis Kuijk bakt voor kinderen in Villa Pardoes

KAATSHEUVEL - Heel Holland bakt finalist Francis Kuijk bakte ze donderdag bruin in Villa Pardoes in Kaatsheuvel. De finaliste uit het seizoen 2016 kwam de kinderen, die verblijven in Villa Pardoes, leren hoe ze een hele lekkere appelkruimeltaart konden maken. Het was voor het eerst dat Francis Kuijk een kinder-bak-workshop gaf in Villa Pardoes.

De doelstelling van Villa Pardoes is om zieke kinderen en het gezin daaromheen, een weekje vakantie aan te bieden in een wonderlijke omgeving. De vader van Julian Dams, Tom Dams, omschrijft het als volgt. “Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, bloedprikken. Dit is een week om even weg te zijn.” Tom is de vader van de 10-jarige Julian die heel nuchter vertelt dat hij kanker had. “Ik ben bij Villa Pardoes omdat ik kanker had, leukemie.”



Aan de slag

Van droefenis, zorgen of ongerustheid over wat voor ziekte dan ook is niets te merken als Francis Kuijk aan de slag gaat, met de uitleg om een lekker kruimelappeltaart met de kinderen te gaan bakken. Ze hangen letterlijk aan haar lippen en genieten van het kokkerellen. “Dat hebben ze verdient en het is mooi als je dat kunt aanbieden als Villa Pardoes”, zegt Francis.



Na bijna twee uur ploeteren en lachen in de keuken is de appelkruimeltaart (met ijs) klaar. Julian Dams heeft er ook van genoten en praten over kanker… ach geen enkel probleem. “ Ik zit nu in de onderhoudsfase van mijn behandeling. Ik krijg deze week nog een chemo, zodat het nooit meer terug kan komen.” Julian Dams, een kleine man van 10-jaar met een rotsvast vertrouwen in de toekomst.



Heel Holland.....

Heel Holland Bakt heeft Francis Kuijk veel gebracht en daar is simpelweg dankbaar voor. “Ik maak prachtige dingen mee, weet je ik mag dit doen. Zo leuk is het.” De kruimelappeltaart met ijs smaakte uitstekend en de kids vonden het prachtig: ook Julian.