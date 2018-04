Restant 'bliksemwedstrijd' Jong PSV-Go Ahead Eagles wordt niet uitgespeeld

EINDHOVEN - Jong PSV heeft de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 6-0 gewonnen. Dat was de stand op het moment dat het duel maandagavond in minuut 84 gestaakt werd door het slechte weer. Het bestuur betaald voetbal heeft bepaald dat het restant van de wedstrijd niet uitgespeeld hoeft te worden.

Bij een gestaakte wedstrijd bekijkt de aanklager betaald voetbal altijd of er schuld is aan het niet uitspelen van een wedstrijd. In dit geval is de aanklager betaald voetbal van mening dat zowel Jong PSV als Go Ahead Eagles geen schuld hebben. Dat meldt de KNVB.

Het bestuur betaald voetbal is van mening dat uitspelen of overspelen van Jong PSV – Go Ahead Eagles niet nodig is en heeft ervoor gekozen om de tussenstand als einduitslag aan te merken.

LEES OOK: Wedstrijd Jong PSV-Go Ahead Eagles bij 6-0 tussenstand gestaakt vanwege hevig onweer



PSV stond op een ruime voorsprong door doelpunten van Nikolai Laursen (2), Albert Gudmundsson (2) en Sam Lammers. Joey Groenbast werkte de bal een keer in eigen doel, waardoor de stand 6-0 was.