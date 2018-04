Josse wil zijn 40 varkens laten grazen op de heide, maar veehouders in de buurt willen het niet

MAARHEEZE - De kudde varkens van Josse Haarhuis had vanaf komende zaterdag moeten grazen op de Hugterheide in Maarheeze, maar tien dagen voor de verhuizing naar de heide, werd het project afgeblazen. Veehouders in de omgeving zijn bang dat de varkens ziektes overbrengen.

De 21-jarige Josse is teleurgesteld dat de plannen niet doorgaan, maar tijd om bij de pakken neer te zitten is er niet. Hij heeft 40 varkens, huisvesting en omheining. Het enige wat hij niet heeft, is een plek om de beesten te laten wroeten. Josse is daarom druk bezig om zo'n nieuwe plek te vinden. Hij neemt zijn ervaring uit de Hugterheide mee: "De volgende keer zal ik gelijk met de omgeving in gesprek gaan om de weerstand te peilen."

Want daar ging het mis. De veehouders in de omgeving zien het niet zitten. Zij zijn bang dat de varkens uit de kudde ziektes overdragen aan hun dieren. Die ziektes zouden verspreid worden door de wilde zwijnen die in het gebied lopen. "Begrijpelijke angst", zegt Josse. "Ik heb het serieus genomen en ben me verder gaan verdiepen in de risico's van de verspreiding en heb maatregelen genomen." Het was helaas niet voldoende voor de ondernemers, daarop besloot hij de stekker uit het project te trekken omdat er te weinig draagvlak is.

Geen rancune

De jonge varkensherder voelt geen rancune naar de veehouders: "Jammer dat ik hun zorgen over de risico’s en dus hun bedrijf niet weg heb kunnen nemen, maar ik respecteer hun mening." Wel denkt hij dat de provincie een rol zou kunnen spelen in het geruststellen van de veehouders.

Niet alleen Josse, ook Mari de Bijl van Brabants Landschap is teleurgesteld. Hij ziet grote voordelen in varkens op de Hugterheide in Maarheeze. "Het gebied is nu helemaal vergrast. De varkens zouden eerst dat gras opeten en daarna gaan ze de bodem omwoelen. Daardoor ontstaan ideale omstandigheden voor nieuwe planten en dat zal het gebied goed doen. Het is een goedkope manier om het gebied een nieuwe impuls te geven." Als de varkens klaar zijn met grazen en woelen, kunnen ze worden opgegeten: het ideale biologische vlees. Ook Mari had meer ondersteuning van de provincie verwacht.

De provincie laat op haar beurt weten dat zij wel degelijk ondersteuning geboden heeft door mensen met elkaar in contact te brengen en hun kennis te delen. Ze erkennen wel dat de grenzen van hun mogelijkheden bij aanvang mogelijk niet helemaal duidelijk gecommuniceerd zijn. Zij blijven Josse ondersteunen, want ook de provincie gelooft in het project.

Vol goede moed

Josse gaat vol goede moed verder: "Ik heb de afgelopen maanden met ongelofelijk veel mensen en organisaties over mijn plan gesproken en heb enorm veel positieve reacties ontvangen. Ik vertrouw op de relaties die ik heb opgebouwd." Aan enthousiasme dus geen gebrek. Voor Josse zijn varkens fantastische beesten. "Varkens zijn slimme dieren en eten alles. Varkens zijn de ideale landschapsbeheerders: het houden van een varkens op een plek waar hun gedrag juist meerwaarde oplevert, dat is mooi. Varkens zijn dan een verrijking van het landschap."

Josse zoekt verder naar een goede plek voor zijn varkens in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Benieuwd waar hij en zijn varkens terechtkomen? Volg hem dan op www.pigme.nl.