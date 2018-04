Recordkampioen Jan Heintze won negen landstitels met PSV: 'Supergevoel, iedere keer weer'

EINDHOVEN - Landstitel 24 is in aantocht voor PSV. Jan Heintze hoopt dat de Eindhovenaren die titel zondag tegen Ajax pakken. De Deen weet goed hoe het voelt om kampioen te worden, hij is met negen landstitels recordhouder bij PSV.

“Ik heb het record in de eredivisie samen met Johan Cruijff, dat is een hele eer”, zegt Heintze in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. In 1986 was het de eerste keer. Daarna volgden er nog acht, in 2003 de laatste. “En ieder jaar met de platte kar, het was dan echt feest in Eindhoven.”

Laatste speeldag

De voormalig linksback hoopt dat PSV maandag gehuldigd kan worden, al is de laatste speeldag een mooier moment. “Dan is de spanning het hoogst. Maar iedere titel is hartstikke mooi. Je begint het seizoen met een doel, het kampioenschap. Als je dat op het einde haalt, is dat gewoon geweldig. Dat geeft een supergevoel, iedere keer weer.”

Voor Heintze zou het niet erg zijn als PSV zondag nog geen kampioen wordt. Hij is er iedere wedstrijd bij in het Philips Stadion, maar uitgerekend de wedstrijd tegen Ajax kan hij niet.

‘Nog niet beslist’

Er wordt al veel gesproken over het mogelijke kampioenschap. Heintze is echter ook voorzichtig. “Er staat natuurlijk heel veel spanning op de wedstrijd. Ajax vecht ook voor de laatste kans. Als ze winnen is het gat nog maar vier punten met drie wedstrijden. Het is nog niet beslist. Voor PSV zou het supermooi zijn. Vooral ook voor alle supporters, iedereen leeft naar de wedstrijd toe.”

Heintze weet dat een gelijkspel of nederlaag pijnlijk zou zijn voor alle PSV-fans. “Dan is de teleurstelling enorm groot. Maar ik verwacht dat ze er alles aan doen om te winnen. En ik denk dat het lukt.”