Scholier van 14 vermist tijdens excursie naar Antwerpen, politie al uren op zoek

ANTWERPEN - Een jongen uit de tweede klas van het Sondervick College in Veldhoven werd sinds donderdagmiddag vermist tijdens een schoolexcursie naar Antwerpen. Na het verplichte programma mochten de leerlingen zelfstandig de stad in. De jongen kwam niet op de afgesproken tijd en plek terug bij de bus. Donderdagavond rond kwart voor tien kwam het verlossende bericht dat de jongen was gevonden. Hij was verdwaald.

Docenten hebben donderdagmiddag meteen geprobeerd contact te krijgen met de jongen, maar dat lukte niet. Daarop werd de politie in Antwerpen ingeschakeld. Die zijn eerst gaan zoeken in het centrum en aan de linkeroever, omdat dat de plekken waren waar de stadswandeling langs kwam. Later is er ook gezocht bij het Centraal Station, maar zonder resultaat. Het signalement van de jongen is aan alle agenten doorgegeven en er wordt nog steeds naar de jongen uitgekeken.

Whatsappgroep

Klasgenoten van de jongen waren erg bezorgd. Ze hadden contact met elkaar in een Whatsappgroep. Daarin zagen ze dat de telefoon van hun klasgenoot donderdagavond online geweest is en dat de berichten zijn aangekomen op het toestel. De jongen zelf had toen nog niet gereageerd. De klasgenoten vonden het maar eng.

Klas 2 van het vmbo van het Sondervick was donderdag op excursie naar de Coca Colafabriek en de binnenstad van Antwerpen. Toen de jongen niet op de afgesproken tijd bij de bus was, is er nog een tijd op hem gewacht. Uiteindelijk zijn de leerlingen terug naar Veldhoven gereisd. Een van de docenten bleef in Antwerpen. De rector van het Sondervick College heeft een e-mail gestuurd naar de ouders van de leerlingen om hen op de hoogte te brengen van de vermissing.

Vrijdagochtend zullen de leerlingen die aanwezig waren bij de excursie worden opgevangen op school.