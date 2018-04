Auto in de kreukels, maar geen gewonden na botsing tegen boom in Herpt

HERPT - Op de Watersteeg in Herpt (gemeente Heusden) is donderdagavond een auto tegen een boom gereden. De ravage op de weg is groot, maar bij de botsing is niemand ernstig gewond geraakt.

Een gewonde is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto, die is weggetakeld, is total loss verklaard.