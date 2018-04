Grootste Premier League-zege van het seizoen voor Michael van Gerwen

SHEFFIELD - Michael van Gerwen heeft donderdagavond met grote cijfers gewonnen van Simon Whitlock. De darter uit Vlijmen boekte zijn grootste Premier League-zege van het seizoen: 7-1.

Whitlock mocht de wedstrijd beginnen en kwam ook als eerste op een finish. Zijn eerste pijl was direct raak, op dubbel zestien. Vanaf vijftig kreeg Van Gerwen vervolgens de kans om op gelijke hoogte te komen. Zijn eerste pijl ging naast de grote achttien, waardoor hij uiteindelijk maar één pijl kreeg op een dubbel. Die ging mis. In de volgende leg pakte Van Gerwen de leg met zijn eerste pijl. Met een 106-finish pakte Van Gerwen daarna de eerste break, zo kwam hij op 2-1.

Bij een 3-1 stand vergat Whitlock Van Gerwen pijn te doen. Na twee keer triple negentien gooide hij zich met nog twaalf punten op het bord kapot via de dertien. Van Gerwen gooide daarna 41 uit en kwam zo op 4-1.

Van Gerwen knalde vervolgens door. Met een 121-finish kwam hij op 5-1. De darter uit Vlijmen pakte de leg terwijl Whitlock nog op 212 stond. In de volgende leg kreeg Whitlock meerdere pijlen op een dubbel door een misser van Van Gerwen. Alle pijlen gingen mis, Van Gerwen pakte daarna alsnog de leg. In de achtste leg kreeg Van Gerwen zijn eerste matchdart op bullseye. Die ging nog mis. Maar Whitlock stond veel te ver weg om die leg te winnen. In de volgende beurt gooide Van Gerwen 25 niet uit. Maar Whitlock kreeg het ook niet voor elkaar om 155 uit te gooien. Van Gerwen pakte daarna de winst via dubbel acht.

Grootste zege

Voor Van Gerwen was het zijn grootste Premier League-zege van dit seizoen. Eerder won hij met 7-2 van Rob Cross, Daryl Gurney, Michael Smith en Raymond van Barneveld. Een verschil van zes legs was er eerder nog niet.

