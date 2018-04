Bejaarde vrouw overleden na brand in aanleunwoning in Ulvenhout

ULVENHOUT - Een bejaarde bewoonster van een aanleunwoning aan de Slotlaan in Ulvenhout is donderdagavond overleden na een brand in haar huis. Ze was eerder op de avond in een zeer kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Ze had ernstige brandwonden opgelopen. Dit meldt de politie.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De woning maakt deel uit van het woon- zorgcentrum De Donk.