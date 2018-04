Vermiste scholier (14) weer terecht na urenlange zoektocht in Antwerpen

ANTWERPEN - Een 14-jarige leerling uit de tweede klas van het Sondervick College in Veldhoven is weer terecht. De jongen werd sinds donderdagmiddag vermist tijdens een schoolexcursie naar Antwerpen. Donderdagavond rond kwart voor tien kwam het verlossende bericht dat de jongen was gevonden. Hij was verdwaald en werd uiteindelijk op een steenworp afstand van de verzamelplek teruggevonden. De ouders van de jongen zijn hem op gaan halen in Antwerpen.

Na het verplichte programma mochten de leerlingen een uurtje zelfstandig de stad in. Rector van het Sondervick College, Monique van Roosmalen vertelt: "We hebben geen leeftijdsgrens vastgesteld waarop leerlingen alleen in de stad mogen rondkijken.



Geen contact met jongen

Wel begeleiden we dat vooraf goed, door ze uitleg te geven en door te zeggen dat ze in groepjes op pad moeten gaan en bij elkaar moeten blijven." Daar ging het waarschijnlijk mis. De jongen en zijn klasgenoot waren het niet eens over op welke kerk ze zich moesten oriënteren en gingen allebei een andere kant uit.

Het lukte niet om contact te krijgen met de jongen. Volgens Van Roosmalen had de jongen net een nieuw telefoonnummer. De klasgenoten hadden echter wel een juist nummer van de jongen en ook daarop kregen ze geen contact. Hij heeft zelf ook niemand gebeld. Het is ook voor de rector niet duidelijk waarom hij geen gebruik gemaakt heeft van zijn telefoon.

Leerlingen worden opgevangen

Vrijdagochtend worden de leerlingen die aanwezig waren bij de excursie opgevangen op het Sondervick College. Dan hoopt de rector ook dat er meer duidelijkheid is over wat er is misgegaan. Ook de verdwaalde jongen is gevraagd morgen naar school te komen.

De rector zal dit incident zeker gaan evalueren met haar collega's, zeker omdat de school vaker buitenlandreisjes organiseert en dit nooit meer wil meemaken.

