Gemeente Oss staat voor paal: stratenmakers doen hun werk, maar parkeervak nu niet te gebruiken

OSS - Het zal toch niet waar zijn? Werner Brul had al een bang vermoeden toen hij donderdagmiddag van zijn werk als chauffeur thuiskwam. Het parkeervak voor zijn woning aan de Hertogin Hermingardisstraat in Oss was weliswaar netjes dichtgelegd met klinkers, maar wel om een ...lantaarnpaal heen.

“Ik had mijn vrouw al gewaarschuwd, maar die kon zich niet voorstellen dat dit zou gebeuren”, aldus Brul. Niet alleen de situatie voor zijn deur, ook de overkant van de straat had hetzelfde koddige aanblik gekregen.



Aanpassing van de weg



Brul: “Ze zijn hier bezig met de aanpassing van de weg. Dat betekent onder meer dat we een deel van de stoep moeten inleveren, maar ook dat aan beide zijden van de straat parkeervakken zijn aangelegd. Een bedrijf uit Dodewaard is hiermee bezig.”



“Personeel hiervan heeft de gemeente Oss een paar dagen geleden er al op gewezen dat op een aantal plekken vakken zijn gesitueerd waar nog een lantaarnpaal staat. Die zouden dus weg moeten, maar de gemeente heeft niets van zich laten horen. Er zou ook helemaal niemand van de gemeente zijn komen kijken.”





'Wereld op zijn kop'

“Maar ja, het karwei moet wel af, hebben die stratenmakers gedacht, en vandaar dat vandaag de vakken zijn afgewerkt. Eigenlijk lachwekkend en het is wereld op zijn kop. Misschien overdrijf ik nu, maar het zijn wel belastingcenten die hiermee weggegooid worden.”



Het kan bijna niet anders dat op korte termijn een aantal stenen uit de vakken moet worden gehaald om de lichtmasten vervolgens uit te kunnen graven en ze een andere plaats aan de bewuste straat te geven. En wie dan er voor de kosten opdraait? Brul: “Het blijft onbegrijpelijk.”