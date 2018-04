Net een huis gekocht en dan komen 15 arbeidsmigranten naast je wonen, het overkomt Marissa

WAALWIJK - Het is een onverwachte teleurstelling. Marissa en Maarten kochten samen een huis aan Het Fort in Waalwijk. Kort daarna besloot de gemeente dat vijftien arbeidsmigranten samen in één huis naast hen mogen gaan wonen. "Ik overweeg weer te verhuizen."

"Dit is echt heel vervelend. Ik ben echt kwaad. Ik heb hier geen woorden voor", zegt Marissa Heeren. Ze kocht het huis in december. Over krap twee maanden krijgt ze de sleutel. En ineens was daar het vervelende nieuws over het huis naast hun nieuwe optrekje. "Ik snap niet hoe ze daar alle vijftien kunnen gaan wonen. Er passen er hooguit vijf in."



Het stel laat het er niet bij zitten. "Ik blijf doorvechten. Ik heb ook al rechtsbijstand ingeschakeld", vervolgt Marissa. Ze probeerde haar problemen donderdagavond duidelijk te maken, net als vele anderen in de buurt. De tribunes in het Waalwijkse gemeentehuis waren goed gevuld.



'Onmenselijk'

Eerder zijn buurtbewoners al een petitie gestart, die nu ruim 350 keer ondertekend is. "Dit kan niet en dit mag niet. Dit is onwenselijk en onmenselijk!", vertelt buurtbewoner Wendy Leemans, die de petitie startte.

De gemeente had het zelf ook liever anders gezien. Een week nadat de gemeente de vergunning goedkeurde, zijn de regels aangepast. Dit moet het in de toekomst voorkomen. Voor dit huis is het te laat. "Onder het spel kun je de spelregels niet zomaar veranderen", vertelt wethouder Eric Daandels. "Ik snap de zorgen en ik vind het heel vervelend."



Spandoeken

Daandels 'schat de kans heel klein' dat de plannen nog kunnen wijzigen. Hij gaat maandag met de bewoners in gesprek. Wendy: "Wij vechten zeker door. Misschien zelfs met spandoeken op huizen."