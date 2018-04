Bucket Boys mogen met broer van Pablo Escobar spreken, maar zijn gelukkig weer thuis

EINDHOVEN - Wat veel journalisten en programmamakers niet voor elkaar kregen, is Thijs Meeuwsen uit Vught en Joep ten Hove uit Sint Oedenrode wel gelukt. Brutaal als de Bucket Boys (kunnen) zijn, slaagden ze erin om de broer te spreken van Pablo Escobar, ’s werelds meest beruchte drugsbaron.

Bang zijn ze geen moment geweest, ze waren eerder onder de indruk van het feit dat ze Roberto Escobar in Colombia mochten spreken. “Bizar. Op dat moment besef je niet dat je met zo iemand kunt praten. Achteraf hadden we meer de diepte in willen gaan, maar je weet nooit of dat goed was gevallen”, vertelt Thijs.



'Verre Vrienden'

Thijs en Joep waren in maart in het Zuid-Amerikaanse land voor ‘Verre Vrienden’, hun nieuwste serie op YouTube. Ze hebben zich er twee weken proberen in te leven hoe Colombia er nu voorstaat. Hoe gewelddadig is het er (nog) en hoe zit met zijn reputatie als drugsstaat? En dan kun je uiteraard niet om de familie Escobar heen. Pablo groeide decennia geleden uit tot één van de rijkste mensen ter wereld door zijn wereldwijde handel in cocaïne. Ongeveer tachtig procent van de verdovende middelen die in zijn tijd in Amerika terechtkwamen, was afkomstig uit Colombia. In 1993 werd hij doodgeschoten.



Broer als accountant

Pablo had veel te danken aan zijn broer Roberto. Op het hoofd van beide drugshandelaren stond een beloning van tien miljoen dollar. Roberto zorgde er als accountant voor dat er ‘tactisch’ geschoven werd met de vele miljarden die door zijn broer verdiend werden. Inmiddels loopt Roberto vrij rond. Te danken aan een deal met de regering, zo weet Thijs. De afspraak met hem werd mogelijk door een gids, Viktor, die de twee tv-makers in Colombia begeleidde. Thijs en Joep hadden met hem te doen. “Die man moet rond zien te komen met een salaris van tweehonderd dollar in de maand. Hij leefde in een erg klein kamertje. We hebben voor hem een goed bed aangeschaft.”



Roberto Escobar had uiteindelijk twintig minuten de tijd om de twee Brabantse gasten zijn verhaal te vertellen. Zijn waarheid, want Narcos, de serie waarin Netflix het geweld en de macht van de beruchte drugskartels in Colombia vertelt, is volgens hem gebaseerd op leugens. Bovendien eiste hij geld voor het gebruik van zijn familienaam.



Zorgen thuis

Thijs en Joep hoefden niets te betalen. Misschien hebben ze Pablo’s broer dus te weinig weerwerk geboden, maar de ontmoeting met hem werd wel het meest bijzondere en meest spraakmakende onderhoud in hun carrière. Gelukkig zijn ze heelhuids thuisgekomen, want hierover maakte het thuisfront zich toch wel zorgen.









En dan hebben de Bucket Boys, die al enige tijd aan de weg aan het timmeren zijn, ook nog gesproken met Nicolas Escobar. Deze neef van Pablo werd ooit enige tijd ontvoerd door Los Pepes. Dit was een groep die bestond uit mensen die jacht maakten op Pablo Escobar. Nogal stoïcijns vertelt Nicolas hoe hij de ontvoering overleefde, terwijl andere gegijzelden ‘doorgehakt en doorgezaagd’ werden. Maar dat was toen.



Nu op naar Iran

“Ik weet niet hoe erg het nu nog is in Colombia, maar sommige straatjes moet je echt niet in willen gaan, zeker niet alleen”, aldus Thijs, die met Joep alweer een nieuw reisdoel heeft: Iran. Op zoek naar de broer van de sjah? Nee hoor, ze kunnen thuis gerust zijn: de avonturiers willen het toenmalige Perzië beleven door de ogen van de jongeren in dit land.