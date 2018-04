Ouders doen aangifte tegen Máxima Medisch Centrum na overlijden pasgeboren dochtertje

VELDHOVEN - Twee ouders uit Eindhoven hebben aangifte gedaan tegen het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven na de dood van hun dochter Lina. Ze vinden dat het ziekenhuis grote fouten heeft gemaakt rond de geboorte van de baby. Ook is er een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege tegen een gynaecoloog van het ziekenhuis. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad (ED).

Volgens de ouders hebben meerdere artsen, een verpleegkundige en een verloskundige hun werk niet goed gedaan. Ondanks dat de moeder verschillende complicaties had tijdens haar zwangerschap, zouden er nauwelijks maatregelen zijn getroffen.

Buikklachten en bloedingen

De moeder, zo schrijft het ED, werd de nacht voor de geboorte in het ziekenhuis opgenomen met buikklachten. De volgende dag had ze ook meerdere keren bloed verloren. Bovendien was uit een eerdere test in een ziekenhuis in Almelo gebleken dat de navelstreng van de baby op een afwijkende plaats zat. Een niet ongewone complicatie, maar wel potentieel levensgevaarlijk.

Lina werd 8 augustus 2016 geboren via een keizersnede. Maar na de geboorte bleek het meisje geen hartslag te hebben. Artsen wisten haar hartje nog op gang te brengen, maar de hersenschade was al te groot. Die nacht overleed ze.

Kritisch

Twee deskundigen die de dood hebben onderzocht zijn kritisch op het ziekenhuis, maar zeggen niet expliciet dat er sprake is geweest van nalatig handelen. Het ziekenhuis heeft niet inhoudelijk gereageerd op het artikel, maar zegt de dood te betreuren en het verdriet van de ouders te snappen.