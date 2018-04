Auto over de kop op de A2, landt bij tankstation

LIEMPDE - Een auto is over de kop gegaan op de A2 nadat hij een paal ramde. De wagen kwam terecht bij tankstation Velder. Daar was het een grote bende, brokstukken lagen over het hele terrein.

Bij het tankstation waren twee mensen aan het werk toen het gebeurde. Ondanks de schrik handelden zij snel. Ze belden 112 en haalden de man uit de auto. De chauffeur was gewond, maar wel bij kennis. Een ambulance heeft hem later meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie heeft de brokstukken van de auto bij elkaar gezocht en een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende auto meegenomen. Het tankstation was ondertussen gewoon bereikbaar.