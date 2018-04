Monsterfile op A58 van Tilburg richting Eindhoven door ongeluk, weg weer vrij

TILBURG - Door een ongeluk met een motor en twee personenauto's bij Oirschot staat er een file van twee kilometer op de A58 van Tilburg richting Eindhoven. Op het hoogtepunt was de vertraging volgens de ANWB ongeveer anderhalf uur. De weg is inmiddels weer vrij.

Door het ongeluk waren twee rijstroken dicht en kon het verkeer er alleen nog langs via de vluchtstrook. De ANWB adviseerde reizigers richting Eindhoven via Den Bosch om te rijden over de A65 of de A2.

Inmiddels zijn de voertuigen geborgen. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.