Basisschoolleraren gaan weer de straat op: 'Kinderen komen nog dagelijks tekort'

EINDHOVEN - Er wordt vrijdag weer gestaakt op basisscholen in Brabant en in de rest van Nederland. De belangrijkste eis van de juffen en meesters: hogere salarissen. Want ondanks eerdere toezeggingen uit Den Haag dat er extra geld komt, zijn ze nog niet tevreden.

“We missen nog 700 miljoen euro om het salaris gelijk te trekken aan die in het Voortgezet Onderwijs”, zegt Danny van de Goor, leraar in Gemert. Hij verwijst ook naar een rapport dat deze week uitkwam over de dalende kwaliteit in het onderwijs. “Als de kwaliteit al twintig jaar achteruit holt, dan is dat een teken dat je moet investeren.”





Dertig kinderen in de klas

“Het is nu bijna normaal dat er dertig kinderen in de klas zitten. Het is een utopie om te denken dat de kinderen in dat geval het onderwijs krijgen dat ze echt nodig hebben”, aldus Van de Goor. Ondanks dat het kabinet al iets is bewogen in de richting van de leraren, denkt hij niet dat de actiebereidheid is afgenomen ten opzichte van de stakingen in 2017. “In mijn omgeving zie ik dat mensen nog steeds bereid zijn om te staken. Zij zien ook dat de kinderen nog dagelijks tekort komen.”

Daarbij speelt het huidige tekort aan leraren in het basisonderwijs een grote rol. “Het is een groot probleem om de dagelijkse bezetting rond te krijgen. Als mensen twijfelen om in het voortgezet of basisonderwijs les te geven dan speelt salaris een grote rol. Nu loopt dat verschil op tot twintig procent.”

School in Roosendaal gooit de deuren vandaag juist open

Maar niet overal in Brabant wordt gestaakt. Zo zetten ze bijvoorbeeld op De Klimroos in Roosendaal de deuren wagenwijd open tijdens de stakingsdag. Vrijdagochtend mochten de leerlingen over een rode loper naar binnen. Maar die rode loper is niet alleen voor de leerlingen.

"We willen ouders en andere geïnteresseerden juist laten zien waar we mee bezig zijn. Waar we het geld voor nodig hebben en wat we er allemaal mee doen", legt groep 8 juf Helen Roggenkamp uit. Het doel is om mensen warm te maken voor een baan in het onderwijs. "Het is pittig werk, maar zo mooi om te doen."