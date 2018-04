Hoe kan een scholier van 14 kwijtraken op excursie in Antwerpen?

De jongen werd vermist in het centrum van Antwerpen (archieffoto ANP)

VELDHOVEN - Er zijn nog veel vragen rondom de vermissing van de 14-jarige scholier van het Veldhovense Sondervick College donderdagmiddag en -avond. Bijna 8 uur lang was de jongen zoek. Uiteindelijk werd hij gevonden vlakbij de plek waar hij en zijn klasgenoten moesten verzamelen voor de terugreis naar Veldhoven.

Monique van Roosmalen, rector van het Sondervick College, heeft de hele dag nauw contact gehad met haar collega's en met de familie van de jongen. Zij vertelt over het verloop van de dag: "Een groep van 40 leerlingen is een dag naar Antwerpen gegaan samen met 4 docenten. Ze hadden daar eerst een excursie bij Coca Cola en een bezichtiging van de kathedraal. Daarna mochten de leerlingen van 12.15 tot 13.30 op drie pleinen vrij rondkijken."

Twee jongens waren samen op pad. Toen ze terug moesten naar de verzamelplaats waren ze het niet eens over de plek waar ze naartoe moesten. Allebei overtuigd van hun eigen gelijk, kozen ze ieder een andere route, waarop de jongen van 14 verdwaalde. Zijn klasgenoot vertelde de docenten waarom hij alleen teruggekomen was, waarop de leraren snel zijn gaan zoeken op de drie pleinen, maar ze hebben hem niet kunnen vinden.

Politie ingeschakeld

Om 14.15 hebben ze de politie ingeschakeld, die meteen met tien agenten is gaan zoeken. De bus heeft nog een hele tijd gewacht, maar is uiteindelijk terug naar Veldhoven gereden. De overige leerlingen waren rond half 6 weer terug. Een van de docenten bleef in Antwerpen om de politie te helpen en de jongen op te vangen wanneer hij gevonden zou worden.













In Veldhoven hebben docenten contact gezocht met de familie van de jongen. Zij zijn door de politie naar het Sondervick College gebracht. Pas toen hoorden de medewerkers dat de jongen net een nieuwe telefoon had met een nieuw nummer, wat verklaarde waarom ze hem niet konden bereiken. Het blijft wel vreemd dat de jongen zelf geen contact opgenomen heeft met iemand, vindt ook de rector. Daarover gaat de school nog in gesprek met de jongen.