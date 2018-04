De 18e verjaardag van deejay Martin Garrix? Dan laat je Cake 5 toch een taart in elkaar draaien

TILBURG - Cake 5 ontwerpt taarten voor bruiloften en partijen en niet zomaar een plak cake met een laagje marsepein. Integendeel, het Tilburgse bedrijf maakt heuse kunstwerken waar zelfs koning Willem-Alexander zijn tanden wel in wil zetten.

Het begon voor Cake 5 enige jaren geleden allemaal met een foto van de verjaardagstaart voor Martin Garrix: een taart in de vorm van een ijsemmer met een fles champagne erin. “We werden gebeld of we voor een jonge talentvolle deejay een verjaardagstaart wilden maken. De taart moest vooral spectaculair, groot en lekker zijn”, vertelt Pim de Laat in Booming Brabant, die samen met zijn vrouw Claudia het bedrijf Cake 5 opzette.

De taart viel dermate in de smaak dat onlangs op de 21ste verjaardag van deejay het nog eens ‘dunnetjes’ werd overgedaan. Dit keer stond de taart op een draaiende pick-up en werd de clip van het nummer ‘Byte’ uitgebeeld.

Lekkere smaak

Unieke ontwerpen met een lekkere smaak. Dat is de essentie van de taarten van Cake 5. Claudia bedenkt en ontwerpt de taarten. Pim zorgt met de juiste smaak voor de 'kers op de taart'. “Cake 5 is als een geintje begonnen”, zegt Claudia. “Ik had een taart gebakken voor de verjaardag van onze zoon. Het resultaat was prachtig maar hij smaakte niet, vond Pim.”

Haar echtgenoot is daarop cursussen patisserie en chocolaterie bij Robèrt van Beckhoven. Inmiddels maakt het echtpaar op jaarbasis ongeveer 400 taarten voor bruiloften, feesten, openingen en verjaardagen, variërend van enkele honderden tot meer dan duizend euro.

Koning Willem-Alexander vierde vorig jaar op Koningsdag zijn vijftigste verjaardag in Tilburg. En van die gelegenheid maakten de taartenmakers van Cake 5 gebruik om een speciale taart aan de koning aan te bieden. “We zijn begonnen met het taarten maken voor familie en kennissen en dat is uitgegroeid tot en met het koningshuis”, zegt Pim met gepaste trots.