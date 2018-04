Volgende week kan het 25 graden worden, stof je zwemkleding maar af

EINDHOVEN - Met een klein beetje geluk kunnen de t-shirts, rokjes en zelfs zwemkleding uit de kast worden gehaald. Dit weekend wordt het al mooi weer, maar volgende week wordt het volgens sommige voorspellingen nóg beter. Het kan lokaal zelfs 25 graden worden.

Normaal gesproken is het zo'n 12 a 13 graden in deze tijd van het jaar. De afgelopen dagen was het vrijwel elke dag al warmer. En die trend zet zich door. Zondag zal het in Brabant weer 20 graden worden, meldt weer.nl.

Maandag zijn er wolken en valt er wellicht nog een bui. Maar daarna... dan gaat de zon volop schijnen, kunnen we massaal aan de barbecue en zuchten we misschien wel onder de verzengende hitte. Dinsdag is het al lekker met 20 tot 23 graden. Maar vooral woensdag zal het hoogzomers worden. In het binnenland kan het kwik zelfs stijgen naar 25 graden.

Slag om de arm

Toch moet er een slag om de arm worden gehouden. Er zijn ook berekeningen die minder optimistisch zijn. Sommige voorspellingen komen niet verder dan maximaal 18 graden. Ook warmer dan gemiddeld in deze periode, maar wel wat koud om zwemkleding aan te trekken.