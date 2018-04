Rolls Royce vliegt in brand in Valkenswaard

Van de auto bleef niets over. (Beeld: SQ Vision)

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is donderdagavond een Rolls Royce uitgebrand. Toen de auto rond half elf op de Leenderweg stil viel, zette de bestuurder zijn wagen aan de kant. Toen hij opnieuw wilde starten schoten er vlammen langs de pedalen.

De man kon op tijd uit zijn auto komen, maar de wagen brandde totaal uit. De brandweer gebruikte schuim om de brand in de oude auto te blussen. Dat ging niet gemakkelijk omdat het vuur een aantal keer oplaaide door lekkende benzine.

Schoenen in brand

Volgens een getuige vlogen de schoenen van de man in brand door de vlammen. De man wist de vlammen op zijn schoenen te doven door door het natte gras in de berm te lopen.