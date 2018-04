Paal in de weg? Dat gebeurt wel vaker [FOTOSERIE]

EINDHOVEN - IJverige stratenmakers besloten deze week een parkeervak in Oss om een lantaarnpaal heen te bestraten. Hoe dom kun je zijn?, was de reactie van veel mensen. Maar ze hoeven in Oss niet in zak en as te zitten. Ook andere gemeenten hebben wel eens goed voor paal gestaan. Wij maakten een overzichtje.

De podiumpaal

In Eindhoven leek het sommigen een goed idee om een lantaarnpaal precies voor een buitenpodium te plaatsen. Tot afschuw van de organisator van het podium, die aan de bel bel trok. Want meerdere optredens werden erdoor verpest. De paal bereikte zelfs de politiek, er werden vragen over gesteld in de gemeenteraad.





Steiger boom, boom steiger

In Den Bosch was speciaal voor de Bossche Waterweek een nieuwe steiger aangelegd. Puik plan op zich. Helaas had niemand de boom langs de kade gezien.









Voutje buhdankt

Spelfoutjes zijn bij Omroep Brabant geen onbekend fenomeen. Maar in Tilburg waren ze bij drukken van de nieuwe straatnaambordjes ook even vergeten de spellingscontrole aan te zetten. De Bisschop Zwijssenstraat veranderde daar plots in de Bisschop Zweissenstraat. Voutje buhdankt.









Parkeerpalen

Kleine palen, grote palen, dikke palen of dunne palen, ze weten door de hele provincie altijd feilloos de parkeerplaatsen te vinden. Of het nou Oss, Helmond of Breda is.