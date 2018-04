Provincie Brabant gaat huishoudens helpen bij geluidsoverlast

S-HERTOGENBOSCH - Het verkeer op de provinciale wegen maakt (te) veel lawaai en daar gaat de provincie iets aan doen. Het wordt beleid om te kijken hoe geluidshinder verminderd kan worden als er een weg wordt opgeknapt of nieuw aangelegd. En er komt een subsidiemaatregel.

De provincie keek voorheen alleen naar plekken waar de geluidsoverlast te hoog is, maar zal nu ook kijken naar huizen waar de geluidsoverlast tegen de aanvaardbare grens ligt. Ook daar wil de provincie helpen de overlast te verminderen. Er wordt dan bijvoorbeeld stil asfalt aangelegd of er worden geluidsschermen geplaatst.

Subsidie

De provincie is ook van plan subsidie te geven aan mensen die geluidsisolatie aan de gevel van hun huis aanbrengen. Het is dan afhankelijk van de mate van de geluidsoverlast hoeveel procent de provincie vergoedt. Woningen die overlast ervaren die meetbaar hoger is dan de vastgestelde grens, krijgen 100 procent vergoed.

Voor de nieuwe subsidiemaatregel reserveert de provincie voortaan € 1,5 miljoen per vijf jaar extra.