Het is Wereld Scrabble Dag, maar de Scrabblevereniging wist van niets

VELDHOVEN - Addy Stoop van Scrabblevereniging De Aanlegstijger werd vandaag gefeliciteerd door Brabants Bont: het is namelijk wereld Scrabble dag, maar Addy stond met haar mond vol tanden: zij wist van niets.

En dat terwijl de Aanlegstijger dè Brabantse scrabbleclub is, aangesloten bij Scrabblebond Nederland. De club speelt Scrabble in allerlei varianten en heeft ook zijn eigen jargon. Zo is er de 'negenklapper': die heb je als je een woord van rood tot rood legt. Dat is tevens de droom van elke scrabbelaar omdat het scores van boven de 200 oplevert.

Aanlegstijger

Ook in de naam van de club zit een puzzel verstopt, want natuurlijk weet de club dat je aanlegsteiger met een korte -ei schrijft. De club heeft juist voor de verkeerde schrijfwijze gekozen want: "Als je woorden aanlegt, dan stijgt je score flink."

De club kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Wie meer Scrabble in zijn leven wil is welkom tijdens de speeldagen in Veldhoven.