Exclusief rondkijken in de EBI in Vught: hier wonen Willem, Mohammed en 'El Rico'

VUGHT - Het is een van de meest mysterieuze en afgesloten plekken in Brabant: de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught. Omroep Brabant mocht bij hoge uitzondering naar binnen in deze gevangenis in een gevangenis. "Een tweede EBI ga je niet vinden in Europa", zegt directeur Yola Wanders in een documentaire die Omroep Brabant vrijdagavond uitzendt.

In deze enige 'maximum security prison' van ons land wordt je hele leven gecontroleerd, gevolgd en opgenomen. Uitzondering is het contact met je advocaat, dat is wel vertrouwelijk. Maar ook het contact met je partner of gezin verloopt achter glas. De meeste tijd zit je in je cel. Per dag kost een gedetineerde 532 euro.

Klik hieronder en neem een kijkje in de EBI (SPECIAL):



Drugsdealers, moordenaars, maffiabazen

Dit wooncomplex voor extreem vluchtgevaarlijke criminelen, ons eigen 'Alcatraz' bestaat 25 jaar. Er zitten bekende criminelen, zoals Mohammed B. die filmmaker Theo van Gogh vermoordde en levenslang kreeg. Ook Willem Holleeder woont er, maar die zit nog midden in zijn proces.



De Amsterdamse moordverdachte Benaouf A. zit er binnen omdat hij dreigde bevrijd te worden uit de gevangenis in Roermond. En sinds kort Richard R, bijgenaamd El Rico, een Amsterdammer die van grootschalige cocaïnehandel wordt verdacht.

Camera's en intercoms

Momenteel zit er maar een handjevol bewoners, verspreid over vier afdelingen van ieder zes cellen. Ieder afdeling is zelfvoorzienend, met eigen keuken, luchtplaats, huiskamer en fitnessruimte. Omdat er weinig ramen zijn, komt het over als een labyrint waar een buitenstaander snel de weg kwijtraakt.



Maar dat is geen probleem. Je wordt begeleid via de remote-control. Zelf deuren open doen kan niet, ook de medewerkers kunnen dat niet. Ze moeten via camera's en intercoms toestemming vragen. Elkaar tegenkomen is onmogelijk.

Bezoekersruimte het heftigst

Indrukwekkend is de bezoekruimte, waar je wekelijks je partner of kinderen kan ontvangen. Elkaar aanraken of knuffelen kan niet, omdat er glas tussen zit. Noodzakelijk, zegt afdelingshoofd Jolanda van Boxtel. "Ook kinderen kunnen worden ingezet voor een gijzeling. Of er zou iets in de luier kunnen zitten."



Bekijk hier de trailer van de documentaire:



PI Vught verleende alle medewerking maar we mochten niet alles filmen: sommige veiligheidsvoorzieningen moeten geheim blijven. Contact met de bewoners was verboden. De PI Vught beschouwt iedere verplaatsing van een gedetineerde als een ontsnappingsrisico. Bovendien was de afspraak ook dat de privacy niet zou worden aangetast.

Bekijk hier de fotoreportage van de EBI Vught:



Een uniek inkijkje in de best bewaakte plek van Brabant, vrijdagavond 13 april bij Omroep Brabant. Een documentaire van Willem-Jan Joachems, Jolien van de Griendt en Leon Hagedoorn.