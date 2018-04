Joep (8) strijdt dapper tegen zwerfafval en kreeg van de gemeente zijn eigen afvalbak

DEN BOSCH - Joep van Kempen uit Den Bosch was pas 4 toen hij begon met het oprapen van afval. Zijn pleegouders Gonny en Robert Snoeren kochten toen zijn eerste afvalprikker. Inmiddels heeft Joep een gloednieuwe gekregen van de gemeente Den Bosch. En zijn eigen 'slimme' afvalbak. Dagelijks patrouilleert Joep in zijn straat. Mensen die iets weggooien, worden ferm aangesproken. "Heb je wat verloren?"

Sigarettenpeuken, snoeppapiertjes, theezakjes, koelkasten, wietafval en skeelers. Je kunt het zo gek niet bedenken of Joep vindt het. Elke dag gaat hij samen met zijn pleegmoeder en de hond wandelen. Joep heeft dan zijn feloranje hesje aan en is gewapend met zijn prikker. Bij groot of gevaarlijk afval gaat er een telefoontje naar de gemeente. "Die moet dan met grover geschut komen," zegt Gonny.

Niet goed voor de vissen

Joep woont in een mooi stukje buitengebied, vlakbij het water. Een plek waar mensen graag illegaal afval storten. "Al dat zwerfafval is niet goed voor de natuur en voor de vissen," zegt hij, terwijl hij een sigarettenpeuk oppakt en in zijn oranje afvalzak doet. "Het is niet goed dat mensen zomaar alles weggooien."

Joep vond het ook niet goed dat er nergens in de buurt een afvalbak stond. En dus schreef hij een briefje naar de gemeente. "Die pakte het meteen heel goed op," zegt Gonny. Joep mocht een afvalbak adopteren, omdat het te duur is voor de gemeente om helemaal naar het buitengebied te rijden.













Elke dag bij de afvalbak

Joep houdt de afvalbak nu elke dag gretig in de gaten. Het is een 'slimme' afvalbak met een sensor. Joep krijgt een melding als hij vol zit. Het afval brengt hij dan naar de kliko thuis.

"Ik vind het geweldig dat hij dit doet," zegt pleegvader Robert Snoeren. "Dat hij op zo'n jonge leeftijd al begaan is met de natuur. En dat graag schoon wil houden. Zijn afvalbak vindt hij helemaal geweldig." Moeder Gonny is zelfs aangestoken door de strijd van Joep tegen het afval. "Ik vind het helemaal geweldig en ik ben nu ook afval aan het meerapen."