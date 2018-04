Alles om die vervloekte A58 draaglijker te maken: van koffie en fruit onderweg tot een sluiproute

EINDHOVEN - 'Mensen bijna uur in de file op de A58' en 'Vrachtwagen met pech zorgde voor 19 kilometer file op A58'. Zomaar twee koppen in de afgelopen maand op de website van Omroep Brabant over misschien wel de meest vervloekte snelweg van Brabant. En vrijdagochtend kwam daar bij: 'Monsterfile op A58.' Het mag duidelijk zijn: het staat meer dan eens vast op de snelweg.

Gevolg: heel veel frustratie. Ook medewerkers van Omroep Brabant hebben er mee te maken. Soms dagelijks. Maar ze hebben door die frustratie ook creatieve oplossingen bedacht voor een beetje verlichting in die file-ellende.

Nicole Melchers, online videoredacteur, Tilburg

"Sinds een week woon ik in Tilburg en dat heb ik gemerkt. Ik wist niet dat de A58 zo vaak vast staat. Ik heb verschillende routes geprobeerd, via Moergestel, Hilvarenbeek of gewoon over de A58. Als er file staat, heeft de route over Moergestel mijn voorkeur. Maar je doet er altijd langer over dan gepland. Daarom neem ik nu altijd koffie en fruit mee in de auto. Dan wordt de file iets aangenamer.

Voordat ik naar Tilburg verhuisde, woonde ik in Lage Mierde. Dan reed ik ook over de A58 naar mijn werk, maar dat duurde minder lang. Ik ging meestal via Hilvarenbeek en draaide pas bij Oirschot de A58 op. Maar als er in Lage Mierde al een tractor of vrachtwagen voor me reed, ging ik over Hapert. Dat was toen een goed alternatief, nu zou dat wel heel erg om zijn."





Cor Bouma, nieuwscoördinator, Tilburg

"Ik heb het geluk dat ik niet vaak tijdens de spits de weg op hoef. Daardoor sta ik maar weinig in de file. Toch komt het zo nu en dan wel voor. Meestal merk je meteen dat het een drukte-file is. Dan rij je weer langzaam, dan weer sneller, echt een harmonica. Vorig jaar was dat ook zo, net toen ik met mijn gezin op vakantie ging naar Lyon. Dan begin je zo'n reis met een lange file. Niet heel prettig, maar toen hebben we hem lijdzaam ondergaan.

Meestal weet ik wel een oplossing te vinden, dan ga ik binnendoor via Moergestel - Spoordonk - Oirschot. Het is een redelijk rustige route. Alleen zie je tussen Moergestel en Spoordonk de snelweg in de verte liggen. Het is behoorlijk frustrerend als je ziet dat de file dan is opgelost."





Frances Vermeeren, redacteur onderzoeksredactie, Dordrecht

"Er zijn drie momenten waarop ik gegarandeerd in de file sta. Als ik van de A16 naar de A58 ga, in de buurt van de knuffeleik en net na Tilburg. En tussendoor sta ik ook nog geregeld vast. Het is soms om moedeloos van te worden. Voor de zekerheid heb ik wel altijd Google Maps op staan, zodat ik op het laatste moment nog een andere route kan kiezen. Maar het is niet gezegd dat ik dan altijd sneller ben. Soms kom ik alsnog in de file.

Mijn oplossing om het een beetje draaglijk te maken? Een flesje water meenemen en wat extra boterhammen. En soms, als ik er echt genoeg van heb, dan stop ik bij een benzinestation. Ga ik daar een kopje koffie halen om daarna weer in de file aan te sluiten."





Twan Spierts, PSV-volger, Goirle

"Als ik in de spits de weg op moet, check ik thuis altijd wel even of er file staat. Die voorbereiding werpt zijn vruchten af, ik sta vrijwel nooit langer dan 15 minuten stil. Als ik zie dat het mis is op de A58, ga ik via Hilvarenbeek. Dat duurt wel iets langer, zeker als er een landbouwmachine voor rijdt, maar het is beter dan stil in de file staan.

En als ik ooit in zo'n monsterfile beland, dan is dat natuurlijk vervelend. Al hoef ik me geen zorgen te maken dat ik verhonger. Ik heb altijd een grote voorraad eten en drinken in mijn auto. Water, mueslirepen, dat soort dingen. En ik zou een leuke podcast opzetten. Ook heb ik vaak een magnetronmaaltijd in de auto liggen, maar dat is wat lastig op te warmen natuurlijk."





Corné Verschuren, bureauredacteur, Breda

"Ik word niet chagrijnig, ik onderga de file gelaten. Het is soms onvermijdelijk. Dan kan je eerder van huis vertrekken, maar je ontloopt hem toch niet altijd. Ik luister naar Radio 1 of Omroep Brabant. En soms stel ik een belletje uit zodat ik die in de auto kan doen. Handsfree natuurlijk. Als het mogelijk is rij ik via Hilvarenbeek. Volgens mij ben ik dan niet sneller, maar doorrijden is wel prettiger dan stilstaan.

Ach, als je er goed over nadenkt is het tamelijk frustrerend. Zonder file rij ik in 35 minuten van Breda naar Eindhoven, maar tijdens de spits is het 1 uur en 15 minuten. Meer dan twee keer zo lang. Het valt me op dat er zoveel vrachtwagens zijn. Als die tijdens de spits zouden worden geweerd, scheelt dat echt een hoop denk ik. Maar of het echt zover komt? Ik gok van niet."