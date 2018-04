Bijna drieduizend stakende basisschoolleraren op manifestatie in Eindhoven: 'Er moet echt geld bij'

EINDHOVEN - De minister mag dan hebben beloofd 700 miljoen euro extra in het onderwijs te steken, voor veel Brabantse basisschoolleraren is het het niet genoeg. Bijna drieduizend stakende juffen en meesters lieten daarom vrijdag hun onvrede blijken tijdens een manifestatie op het Stadhuisplein in Eindhoven. De boodschap is hetzelfde als een jaar geleden: meer geld uit Den Haag.

De opkomst in Eindhoven stemt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), tevreden: “Het zegt veel dat er bij de landelijke staking zestigduizend mensen kwamen opdagen, en nu op regionaal niveau opnieuw duizenden mensen. Deze leraren laten de kinderen niet graag achter. Maar het is nodig.”

De vakbond eist namens de leraren dat het kabinet 1,4 miljard euro bijlegt. De helft daarvan, 700 miljoen, werd door minister Arie Slob al beloofd, maar die boodschap heeft op Verheggen weinig indruk gemaakt: “Dat geld is helemaal niet direct toegezegd. De minister heeft gewoon budget dat over vier jaar aan het onderwijs besteed zou worden naar voren gehaald. Er zal echt nu geld bij moeten.”

Hoge werkdruk

Hoewel het thema van de manifestatie in Eindhoven vooral gericht is op betere salarissen, vinden veel van de aanwezige leraren dat niet direct het belangrijkste, zo blijkt uit een rondje door de menigte. Vooral de hoge werkdruk komt bovendrijven als grootste pijnpunt. “Ik ben nooit klaar, ook niet als ik thuis ben”, zegt een aanwezige lerares. “Het is een superleuk vak, maar ook erg zwaar. De werkdruk is hoog”, is het commentaar van een ander.

De leraren kregen deze week ook een extra stok om mee te slaan in de vorm van een kritisch rapport van de onderwijsraad. Dat rapport komt tijdens de manifestatie ook regelmatig terug. “De kwaliteit gaat omlaag omdat er niet genoeg geld is om echt les te kunnen geven", zegt een leraar.

Beloftes nakomen

Volgens Verheggen is het tijd dat de politieke partijen de beloftes over onderwijs uit verkiezingstijd gaan waarmaken. “In de campagnes hebben ze van alles beloofd, maar nu ze in de regering zitten zijn ze die vergeten.” De meeste leraren in het publiek zijn dat hartgrondig met haar eens, blijkt uit het enthousiaste gejoel in het publiek tijdens de speeches.