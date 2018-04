Vader die dochtertje (3) misbruikte en filmde, moet jaar de cel in

BREDA - Een 37-jarige man uit Breda moet een jaar de gevangenis in waarvan vier maanden voorwaardelijk voor seksueel misbruik van zijn 3-jarige dochtertje. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De Bredanaar toonde via Skype het misbruik aan een kennis die de beelden vervolgens opnam.

De straf valt lager uit dan de eis. De officier van justitie eiste twee weken geleden twee jaar celstraf en een behandeltraject. De rechter wil wel dat de man een lange proeftijd krijgt van drie jaar.

LEES OOK: Misbruik dochtertje (3) gefilmd, celstraf geëist tegen man uit Breda

In de zomer van 2017 werden twee filmpjes gevonden waarop te zien is dat de verdachte ontucht pleegt met zijn dochtertje. Ook werden er foto's gevonden met pornografische afbeeldingen van kinderen. Voor het bezit van kinderporno is de man vrijgesproken.