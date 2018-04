Waarom is Toon Sweegers doodgeschoten? 'Een gewone autohandelaar wordt niet doodgeschoten'

EINDHOVEN - De politie heeft vier tips gekregen over Toon Sweegers die donderdag in zijn klassieke Mercedes voor de deur van zijn vriendin in Eindhoven werd doodgeschoten. Dat gebeurde op Den Bult, een straat in een anders altijd rustig wijkje in het Eindhovense stadsdeel Strijp, vlakbij het Philips stadion.

"De tips worden nu nagetrokken en we onderzoeken wat voor man Toon Sweegers was", zegt politiewoordvoerder Bart Vaessen. In de buurt en in de media gaat het verhaal dat hij een autohandelaar was. "Er stonden vaak meerdere auto's geparkeerd met groene kentekenplaten", zegt een buurtbewoner.

Fictie

Op een afgelegen plek op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven zit JVM auto's, het bedrijf van Toon Sweegers. Een medewerker, die naar buiten komt zegt dat Toon helemaal geen autohandelaar was: "Dat is allemaal fictie." Waarmee Toon zich dan wel bezig hield, dat wil hij niet zeggen.

Bij andere autobedrijven op De Hurk kennen ze Toon niet echt. Wat ze ervan vinden dat een autohandelaar om het leven is gebracht? Een handelaar haalt zijn schouders op: "Een gewone autohandelaar wordt niet zomaar doodgeschoten. Hij zal zich wel met criminele zaken bezig hebben gehouden", zegt hij. Of dat zo is en wat dat dan was, dat zijn de vragen die de politie nu onderzoekt.