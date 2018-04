Hindernisbaan voor drones valt nog best tegen tijdens de Drone Cup voor scholieren in Tilburg

Dronerace in de Koepelhal in Tilburg

TILBURG - Scholieren uit het hele land kwamen vrijdag naar Tilburg voor de Drone Cup. Ze streden in de Koepelhal om de titel van Nederlands kampioen drone-vliegen. Aan de leerlingen de uitdaging om hun drone langs ventilatoren en moeilijke obstakels te sturen. Dat dat nog best moeilijk is bleek tijdens de oefenrondjes. De ene na de andere drone knalde tegen de obstakels en viel op de grond.

Voor de wedstrijd in Tilburg moesten de leerlingen meedoen aan voorrondes. De besten werden uitgenodigd om vrijdag naar Tilburg te komen. Op basisscholen in de buurt werden hindernissen geknutseld en leerlingen van het ROC De Rooi Pannen bouwde het parcours voor de wedstrijd.

Leerzaam

Hoewel het voor de tieners vooral een leuk dagje uit is, is het ook de bedoeling dat ze er iets van leren, vertelt Danielle Petit van de organisatie. “Kinderen leren hiermee om samen te werken, oplossingsgericht te denken en ze leren wat van moderne techniek. Maar we hopen natuurlijk ook gewoon dat ze een leuke dag hebben.”

“Ik vind vooral het racen gewoon erg vet”, zegt een van de aanwezige leerlingen. “Maar als je echt je best doet zou je er wel wat van kunnen leren, hoe dat werkt met die techniek en zo.” De finalisten hopen allemaal dat ze zich tot beste drone-racer mogen kronen, maar een ding hebben ze voor hun eigen gevoel al gewonnen: “Dit is sowieso beter dan een dag school, haha!”