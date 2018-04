Bram en zijn tante willen zo graag naar PSV-Ajax dat ze er een Frits Philips-beeld voor over hebben

MILL - Bram Nooijen (18) gaf zijn tante een enorm beeld van Frits Philips voor haar vijftigste verjaardag. Nu willen ze het ruilen tegen kaartjes voor PSV-Ajax.

Lachend vertelt Bram aan Omroep Brabant over zijn ludieke actie. “Het begon allemaal toen PSV kampioen werd in 2007. Mijn tante ging naar het kampioensfeest, dronk iets te veel en klom in het beeld van Frits Philips op de Markt in Eindhoven. Ze wilde hem een PSV-sjaaltje omdoen.” Helaas mislukte dit, viel zijn tante op de grond en moest ze naar het ziekenhuis om haar verwondingen te laten hechten. Sindsdien lachen ze erom.

Abraham

“Toen mijn tante vijftig werd, heb ik haar dit beeld gegeven. Het is een soort van Abraham, maar dan een Frits. Tweeënhalve meter hoog. Gemaakt van hout. En hij draagt ook een jas.”

Nu is het tweetal op zoek naar iemand die het standbeeld wil overnemen, in ruil voor twee kaartjes voor de wedstrijd van aanstaande zondag. Bram besloot het beeld op Marktplaats te zetten. De advertentie is al meerdere keren gedeeld op Facebook, maar tot nu toe is er nog niemand die de kaartjes aanbiedt.

Groot feest

“Als dit ons lukt dan wordt het natuurlijk een groot feest. Dan gaan we samen de stad in op zondag en komen we pas maandag thuis.”

Dat PSV gaat winnen staat volgens Bram buiten kijf. “Een mooie overwinning hopen we op. Als ik moet gokken, zeg ik 2-0.”