Frans Bauer en Mariska maken een moederdaglunch voor jou en je moeder (als jij wint)

EINDHOVEN - Het is bijna Moederdag en daarom heeft Frans Bauer samen met de makers van het radio- en televisieprogramma Brabants Bont iets moois bedacht. Speciaal voor de liefste moeders van Brabant wil Frans, samen met zijn Mariska, een overheerlijke lunch gaan maken.

Iedereen kan zijn of haar moeder opgeven, maar als je nou zelf moeder bent (of wordt) dan kun je je ook altijd inschrijven. Hoe gaaf zou het niet zijn om samen met Frans en Mariska rondom een prachtige tafel te zitten en te genieten van een heerlijke lunch. Misschien schuif jij wel aan op 7 mei.

Francis Kuijk

Om nou te zorgen dat het hoogste niveau bereikt wordt, is de hulp ingeroepen van Francis Kuijk. Zij is bekend geworden door Heel Holland Bakt en maakt nog steeds de lekkerste dingen. “Ik kan haar wel gebruiken om de uien te snijden”, zegt Frans met een lach en hij vervolgt: “Ik ben op kookles geweest, dus ik kan alles maken”.

Mariska is het kookwonder thuis, dat moge duidelijk zijn. Toch kan Frans niet wachten om de keuken in te duiken. “Het is toch super leuk om een paar gelukkigen wat extra’s te geven. De vijf leukste inzenders mogen aanschuiven en die gaan we eens flink verwennen.”

Menu

Ook Francis heeft er zin in. “Ik heb al wat moois bedacht voor het menu. We maken het niet te moeilijk voor Frans, maar dat wil niet zeggen dat je je vingers er niet bij af gaat likken. Natuurlijk ga ik hem helpen, maar ik denk dat ook Mariska een goede invloed heeft. Het gaat dus helemaal goed komen."

Ben, ken of word jij de leukste moeder van Brabant? Stuur dan je motivatie naar moederdag@omroepbrabant.nl. Je kunt uiteraard ook terecht op de Facebook van Brabants Bont.

Wie weet zit jij op 7 mei bij Frans, Mariska en Francis aan tafel.