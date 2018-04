Motorrijder vertelt over het ongeluk dat monsterfile op de A58 veroorzaakte: 'Heel veel geluk gehad'

OIRSCHOT - Door een ongeluk met een motor en twee personenauto's stond er vrijdagochtend een lange file op de A58 van Tilburg richting Eindhoven. De motorrijder (26), die hierbij betrokken raakte, doet zijn verhaal aan Omroep Brabant.

Terwijl we het gesprek beginnen, bestelt hij rustig een tosti-hamkaas en een cappuccino. Hij legt uit dat hij liever anoniem wil blijven. “Ik ben al helemaal platgebeld door kennissen. Als mijn naam erbij komt, wordt dat helemaal erg.”

Kettingbotsing

“Ik reed op de linkerbaan toen de auto voor mij plotseling heel hard remde omdat er een eindje verderop auto’s stilstonden. De auto achter mij werd geramd door de auto daarachter. Hij schoot door en raakte mij.”

De motorrijder kwam op het asfalt terecht, maar raakte gelukkig niet ernstig gewond. Met zijn been kwam hij onder de auto terecht, maar het lukte hem om er zelf onderuit te komen. “Ik heb alleen een harde kuit, alsof ik er een harde schop op heb gekregen. Ik heb heel veel geluk gehad. Het had ook fout kunnen aflopen. Ik kon nog net uitwijken naar de rechterkant van de rijbaan, anders was ik met mijn hoofd op de vangrail geslagen.”

Total loss

Van de motor is niets meer over. “Ik heb hem naar de garage laten brengen, maar verwacht er weinig van. Gelukkig ben ik verzekerd en kon ik er zelf weinig aan doen.”

Bang was hij niet. “Ik ben vrij nuchter. Toen het gebeurd was liep ik zelfs naar de auto achter me om te vragen of de mensen oké waren, terwijl ik zelf waarschijnlijk het hardste terecht was gekomen. Dat is best gek. Nu besef ik eigenlijk pas een beetje hoe anders het had kunnen aflopen.

'Altijd een risico'

Het is niet zo dat ik nu bang ben om motor te rijden. Er is altijd een risico. Ik kan ook als ik mijn huis verlaat door een vrachtwagen aangereden worden. Maar ik heb hier wel van geleerd. Nu ben ik scherper wanneer iemand voor me plots remt. Dan kan ik de volgende keer misschien eerder uitwijken.”

De andere auto’s zijn er slecht aan toe. Niemand raakte gewond.