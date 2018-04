5 opmerkelijke statistieken over PSV voorafgaand aan de kampioenswedstrijd tegen Ajax

EINDHOVEN - PSV kan zondag bij winst op rivaal Ajax de 24ste landstitel in de clubhistorie veroveren. In de aanloop naar de kampioenskraker met de Amsterdammers brengen we de meest opvallende statistieken uit het seizoen van de Eindhovenaren.

1. GOUDHAANTJE VAN GINKEL

Scoort Marco van Ginkel, dan is PSV zo goed als zeker van een overwinning. Het is een statistiek die ook in het derde seizoen van de middenvelder als een huis overeind blijft staan bij PSV. Met veertien competittiedoelpunten was Van Ginkel deze jaargang opnieuw heel belangrijk. Hij maakte die goals in elf verschillende wedstrijden. Daarvan won PSV er tien. Alleen het uitduel met FC Groningen eindigde op wonderbaarlijke wijze in een gelijkspel (3-3, na een 1-3 voorsprong).

Penaltykiller

Het feit dat Van Ginkel negen van zijn veertien doelpunten vanaf de strafschopstip maakte, wordt alleen buiten Eindhoven laatdunkend aangehoord. Binnen en rond PSV heeft niemand daar moeite mee. Sterker, de club is na een periode vol missers vanaf de stip blij dat er weer een killer vanaf elf meter toeslaat.





2. STERKE THUISBALANS

Als PSV zondag (of later dit seizoen) kampioen wordt, dan ligt het fundament van die titel in het Philips Stadion. De ploeg van trainer Phillip Cocu is dit seizoen als enige Eredivisieclub nog ongeslagen voor eigen publiek. Vijftien thuisduels resulteerden in veertien zeges en één gelijkspel (2-2 tegen SC Heerenveen).

Als PSV zijn resterende twee thuisduels wint, dan evenaart het een clubrecord: in de gouden seizoenen 1986/87, 2004/05 (met Cocu als speler) en 2014/15 stonden er na zeventien thuisduels zestien zeges op het conto van de Eindhovenaren.

3. MINIMALE ZEGES

Als we de 25 zeges van PSV onder de loep nemen, dan vallen twee dingen op. Van alle clubs won de koploper in de Eredivisie het vaakst met minimaal verschil: elf keer was één doelpunt verschil met de tegenstander voldoende voor de winst. Maar behalve deze nipte zeges grossiert PSV ook in ruime zeges: zes keer won de formatie een duel met drie goals verschil en zelfs vier keer met minimaal vier goals verschil. Dat is meer dan welke andere club ook. Ajax volgt met negen zeges waarbij marge drie goals of meer was.





4. HET VAAKST DE NUL

PSV heeft op dit moment niet de beste defensie van de Eredivisie, maar de ploeg hield tot nu toe wél het vaakst zijn doel schoon. Doelman Jeroen Zoet stapte in twaalf van zijn dertig Eredivisieduels (veertig procent) zonder tegendoelpunt van het veld, het meest van alle keepers.

Het aantal clean sheets kwam vooral tot stand in het Philips Stadion. Daar was er in tien van de vijftien wedstrijden geen doorkomen aan voor de tegenstanders. Slechts twee keer hield PSV buiten Eindhoven zijn doel schoon: bij PEC Zwolle (0-1) en FC Twente (0-2).





5. AFMAKER EN AANGEVER LOZANO

Hirving Lozano is ongetwijfeld de meest besproken PSV'er van dit seizoen. De Mexicaan deed vanaf de competitiestart van zich spreken met negen doelpunten in zijn eerste zeven wedstrijden, incasseerde twee rode kaarten (beide keren tegen SC Heerenveen), kreeg kritiek vanwege zijn al dan niet bewuste slaande bewegingen, maar was bovenal van alle PSV'ers het vaakst betrokken bij een doelpunt. Na dertig wedstrijden staat Chucky op vijftien doelpunten en acht assists en had hij dus een direct aandeel in 23 van PSV's 74 zelfgemaakte goals (31 procent).