Verdacht veel kappers en autoverhuurders, gemeenten willen criminele ondernemers dwarsbomen

BREDA - Geregeld krijgt hij nog telefoontjes waarvan hij gewoon aanvoelt dat het niet pluis is. "Hé, heb je een Golf? Ik betaal contant." De beller stelt zichzelf niet voor en haakt direct af als ze horen dat autoverhuurbedrijf Ad Melissant in Tilburg geen cash geld meer accepteert. "Of het dan criminelen zijn die bellen, weet ik niet zeker. Maar ik heb wel zo’n gevoel", zegt Cristian de Poot van het autoverhuurbedrijf.

Ad Melissant is één van de zes autoverhuurbedrijven die tot nu toe een vergunning hebben gekregen van de gemeente Tilburg. Die gemeente voerde de vergunningplicht voor dit soort bedrijven in om het criminelen moeilijker te maken geld wit te wassen. Jaarrekeningen van bedrijven worden dan uitgebreid doorgelicht, mensen worden gescreend op een strafrechtelijk verleden.

Het lijkt een succes: meerdere autoverhuurbedrijven hebben er de brui aan gegeven en zijn gestopt. Precies zoals de gemeente had gehoopt.

Een vervolg in de rest van de regio blijft niet uit. Roosendaal, Bergen op Zoom zijn ermee bezig. En binnen drie weken zal de Bredase gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk akkoord gaan met een verandering in de plaatselijke regels. Daardoor kan de burgemeester een ‘verdachte’ branche aanwijzen waar zo’n vergunningplicht voor zal gelden.

Niet alleen de autoverhuurbedrijven worden aan de plicht onderworpen. Ook de kapperszaken, nagelstudio’s en zonnestudio’s in de verschillende gemeentes zullen er binnen afzienbare tijd aan moeten geloven. En het is niet uitgesloten dat meer bedrijfstakken zullen volgen. “Flexibiliteit, om mee te kunnen bewegen met de ‘creativiteit’ van criminelen is belangrijk”, zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

Volgens Depla zijn er verrassend veel kappers binnen zijn gemeente. "Dan vraag je je af: wordt er zó veel haar geknipt? Vaak is dat niet het geval, dan wordt er vooral geld witgewassen. Ze zeggen dat ze in een week tweeduizend klanten hebben gehad voor zo'n 20 euro per knipbeurt. Een totale omzet van 40.000 euro. Maar in werkelijkheid is het geld verdiend met de hennepindustrie en doen ze niets anders dan koffie drinken."

Niet verminderen

Toch is het volgens witwasexpert Cees Schaap lang niet zeker of deze maatregel het witwassen daadwerkelijk zal verminderen. "Het is dweilen met de kraan open", zegt hij. Door zo'n vergunningplicht zal er voor criminelen het een en ander veranderen, denkt hij. "Je gaat verplaatsingen krijgen. Het witwassen verplaatst zich naar andere gemeenten, of het verplaatst zich naar een andere sector."

Volgens hem de enige manier om echt grip op het witwassen te krijgen, een landelijke aanpak. "Dan kan je echt een vuist maken en gezamenlijk optreden." Depla is het daarmee eens, maar beseft zich dat je niet kan wachten totdat alle gemeenten het met elkaar eens zijn. "Dat duurt jaren. De enige die daarvan profiteert, is de crimineel zelf die ondertussen zijn gang kan gaan."

Volgens Depla is het een ingrijpend middel. " Ondernemers moeten de vrijheid hebben om te ondernemen, maar criminelen hebben juist baat bij te veel vrijheid. Daarom heb je soms regels nodig zodat de rotte appels het niet verzieken voor de goedwillende ondernemers."

Voordelen

En die goedwillende ondernemers kunnen ook voordelen ervaren, merkt Cristian de Poot van Ad Melissant tenminste. "Het kost veel tijd en veel geld. Maar we krijgen nu wel meer klandizie omdat concurrenten zijn gestopt. Toch weet ik niet of je het witwassen echt tegengaat. Ik denk dat het in elke branche voorkomt. Een juwelier kan het ook doen."